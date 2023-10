Replays : plus de 30 millions d'écoutes pour RMC

En septembre dernier, l'émission "L'After Foot" s'impose comme l'émission la plus écoutée et/ou téléchargée de France avec 16.7 millions de téléchargements. Elle arrive en tête du Top 30 des marques podcasts les plus écoutées en septembre 2023.

RMC place également 4 émissions dans le Top 15. RMC est d'ailleurs la seule radio à compter 4 podcasts dans le Top 15 du classement des podcasts les plus écoutés de France avec "L'After Foot" (première position pour le 5e mois consécutif avec 16.7 millions de téléchargements), "Le Super Moscato Show" en 6e position avec 4.2 millions de téléchargements, "Rothen s’enflamme" en 8e position avec 3.6 millions de téléchargements et "Les Grandes Gueules" en 12e position avec 2.6 millions de téléchargements.