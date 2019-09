Rentrée 2019 : le Studio Ecole de France s'adapte aux évolutions de la radio

Dans l’esprit de former nos étudiants aux différents formats de radio, le Studio Ecole de France est équipé de 6 types de studios numériques reflétant le paysage radiophonique d’aujourd’hui et de demain. Les studios sont équipés de consoles Axia, Studer, Pacific, Dhd, des micros que l'on peut retrouver dans les plus grandes radios, de l'Afp, de l'Instant key, de Lea standard téléphonique permettant d'accueillir 4 auditeurs simultanés, de traitement de son, compresseurs, casques Dynamic, un système de diffusion et production Adeuxi."Pour cette nouvelle rentrée, nous allons proposer de nouvelles formes d'animation pour répondre aux évolutions des médias mais également de nombreux cours qui correspondent à l'ère du temps comme les podcasts, les enceintes connectées, le DAB+ ou encore la mesure d'audience. Par exemple, un cours inédit de "Culture Radio" pour donner des bases solides et les enjeux de d'aujourd'hui et de demain, sera proposée dès le premier semestre en 1ère année. Pour cela, plusieurs nouveaux formateurs vont nous rejoindre" indique Sylviano Marchione.Pour visiter l'école en 3D : cliquez-ici