Rennes : première étape du RadioTour 2024

Première des 5 villes étapes pour ce RadioTour 2024 : Rennes capitale de l'Ille-et-Vilaine et ville préfecture de la Bretagne. Nous aborderons l'actualité des radios bretonnes implantées en Côte d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan. De Rennes à Quimper, de Saint-Malo à Brest et et de Saint-Brieuc à Vannes, cette nouvelle étape du RadioTour se déroulera à l'hôtel Ibis Rennes Beaulieu situé, en bordure du centre-ville, rue Du Taillis, rue de Rennes à Cesson-Sévigné.La journée, ponctuée par de nombreuses conférences qui seront dévoilées prochainement, se terminera par un Happy Hour by WinMedia offert par l'entreprise WinMedia. Vous pouvez d'ailleurs déjà vous inscrire pour cette animation, ICI