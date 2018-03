Rejet de l'initiative "NoBillag" sur la fin de la redevance audiovisuelle en Suisse

Ce qui était en jeu dans le cadre de cette votation populaire était la survie même de la Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision (SSR), qui ne pourrait en aucun cas remplir sa mission sans financement public. En rejetant massivement dans la totalité des cantons et à 71,6 % au niveau national cette initiative, "le peuple suisse a clairement montré son attachement à son audiovisuel public, élément constitutif majeur de l’unité suisse et de la vie démocratique du pays" précisent Les MFP. "C'est aussi la reconnaissance de l'engagement des dirigeants et de l'ensemble des salariés de la SSR en faveur de programmes de qualité et innovants qui s'est manifestée à travers ce vote".