Régis Ravanas nommé au Directoire du Groupe M6

Le Directoire du Groupe M6 est désormais composé de cinq membres : Nicolas de Tavernost, Président du Directoire ; Thomas Valentin, Vice-Président du Directoire en charge des Programmes et des Contenus ; Régis Ravanas, membre du directoire en charge des radios, de la musique et des événements, ; Jérôme Lefébure, Membre du Directoire en charge des Fonctions Finance et Support et David Larramendy, membre de la direction générale en charge des activités commerciales.

Le Directoire est nommé pour une durée de trois ans et est composé de cinq membres, toutes personnes physiques désignées par le Conseil de Surveillance, rémunérés par le Groupe Métropole Télévision et âgés de moins de 72 ans.