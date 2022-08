RedTech lance des Awards pour l'IBC 2022 Rédigé par Philippe Chapot le Vendredi 12 Août 2022 à 08:59 | modifié le Vendredi 12 Août 2022 à 09:27





Les inscriptions pour les RedTech Awards sont ouvertes jusqu'au 1 septembre pour notre publication sœur RedTech qui remettra les prix lors de l'IBC2022 ! Les prix annuels RedTech mettent en évidence les innovations technologiques importantes dans le domaine de la radio et de l'audio numérique. Le jury, composé d'experts indépendants du secteur, examinera la pertinence du marché, la conception, les avantages commerciaux, les avantages opérationnels, l'innovation, l'excellence technique et la rentabilité.





Pour un maximum d'impact, les gagnants seront annoncés lors de l'IBC à Amsterdam qui se tiendra du 9 au 12 septembre au célèbre RAI Convention Center lors duquel toute l'industrie broadcast va se retrouver après de longues années assez difficiles pour ce salon. La remise des awards aura donc lieu lors de l'IBC afin de pouvoir distinguer les produits et services qui méritent une mention spéciale.



Tous les nommés bénéficieront d'un encart pour leur produit ou service dans un guide numérique spécial des RedTech Awards, qui sera distribué à la base de données globale de RedTech après le salon.



La mission de RedTech a toujours été d'informer, de connecter et d'échanger des idées sur la stratégie et la technologie entre les professionnels du secteur. Leur objectif est de réunir les ingénieurs de matériel et de logiciels travaillant dans le domaine de l'audio et les professionnels de la radiodiffusion travaillant sur le terrain, afin de concevoir l'avenir de ce média.



Ces prix sont l'occasion pour RedTech de rassembler toute l'innovation et le développement technique qu'ils perçoivent au cours des 12 derniers mois.



Si vous pensez que vos produits ou services méritent d'être reconnus et primés au niveau mondial par le biais des RedTech Awards, proposez-les dès maintenant par le biais du formulaire disponible sur le site de RedTech ou en cliquant



Vous pouvez également contacter RedTech par mail à



La date limite pour toutes les nominations est le 1er septembre. Dix pour cent du montant encaissé pour les inscription qui sont payantes seront reversés à une organisation caritative liée à la radio et recommandée par les nommés.Pour un maximum d'impact, les gagnants seront annoncés lors de l'IBC à Amsterdam qui se tiendra du 9 au 12 septembre au célèbre RAI Convention Center lors duquel toute l'industrie broadcast va se retrouver après de longues années assez difficiles pour ce salon. La remise des awards aura donc lieu lors de l'IBC afin de pouvoir distinguer les produits et services qui méritent une mention spéciale.Tous les nommés bénéficieront d'un encart pour leur produit ou service dans un guide numérique spécial des RedTech Awards, qui sera distribué à la base de données globale de RedTech après le salon.La mission de RedTech a toujours été d'informer, de connecter et d'échanger des idées sur la stratégie et la technologie entre les professionnels du secteur. Leur objectif est de réunir les ingénieurs de matériel et de logiciels travaillant dans le domaine de l'audio et les professionnels de la radiodiffusion travaillant sur le terrain, afin de concevoir l'avenir de ce média.Ces prix sont l'occasion pour RedTech de rassembler toute l'innovation et le développement technique qu'ils perçoivent au cours des 12 derniers mois.Si vous pensez que vos produits ou services méritent d'être reconnus et primés au niveau mondial par le biais des RedTech Awards, proposez-les dès maintenant par le biais du formulaire disponible sur le site de RedTech ou en cliquant ICI en bas de l'article.Vous pouvez également contacter RedTech par mail à team@redtech.pro pour soumettre votre candidature. Ou remplissez le formulaire et nous vous contacterons.La date limite pour toutes les nominations est le 1er septembre.



Philippe Chapot Fondateur et directeur de la publication de La Lettre Pro de la Radio et des Médias et du POD,... En savoir plus sur cet auteur

Dans la même rubrique : < > Le MAG 144 - SwissRadioDay, le rendez-vous de la radio en Suisse Retrouvez toutes les vidéos du Paris Radio Show