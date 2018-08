Raphaëlle Duchemin : "Europe 1 c'est la radio de l’audace"

Raphaëlle Duchemin est née le 2 décembre 1972 à Toulon (Var). Elle fait ses études à l’ESJ Paris. En 1994, elle débute sa carrière dans les locales de Radio France (Corse, Belfort, Avignon, Nîmes, Rouen Mont-De-Marsan …). Elle est embauchée à France Bleu RCFM en 1997 où elle travaille jusqu’en 2001. Elle rejoint ensuite France Bleu Provence et ouvre la micro locale de Toulon jusqu’en 2006.

De 2007 à 2013, elle officie sur la matinale de France Info. À la rentrée 2013, elle présente le 12h-13h sur France Info et la tranche horaire 12h-14h l’année suivante. De 2013 à 2015, Raphaëlle Duchemin présente la mi-journée sur France Info. À la rentrée 2015, elle rejoint RMC et tant que rédactrice en chef de la matinale en charge des journaux et joker de Jean-Jacques Bourdin. En septembre 2017, elle rejoint Europe 1 pour y animer le 5h-7h. À partir de la rentrée 2018, Raphaëlle Duchemin anime la tranche 12h30 – 14h.