Radioplayer et Renault signent un accord sur la radio hybride

"Radioplayer for Renault" est l'une des rares applications recommandée aux conducteurs des véhicules Renault équipés du système multimédia OpenR link comme les véhicules Mégane E-Tech 100% électrique ou les modèles All-new Austral et All-new Espace. Grâce à cette application, les clients de Renault ont accès à un large choix de radios, webradios et podcasts du monde entier. Si les véhicules de Renault intègrent une interface OpenR Link pour alimenter leur expérience d'info-divertissement, Radioplayer a de son côté établi une position de leader sur le marché dans ce domaine avec son application hybride "Reference Radio". Celle-ci est capable de basculer automatiquement entre DAB+, FM et streaming et propose également des recommandations de stations et des podcasts.