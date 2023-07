Radioplayer et Cariad étendent leur partenariat à la radio hybride

Ce nouvel accord prolonge le partenariat que Radioplayer a passé avec Audi depuis 2017. Radioplayer et CARIAD fourniront aux clients des marques du groupe Volkswagen une expérience radio hybride de haute qualité en basculant entre le DAB+, la FM et internet en fonction de la meilleure qualité de diffusion. Radioplayer fournit les données officielles des éditeurs de radios (par exemple les logos des radios, les descriptions, les flux) à partir de l'API mondiale de Radioplayer (WRAPI). Ces données alimentent déjà les radios hybrides de plus de 2 millions de voitures en Europe et au Canada, des marques Audi, Volkswagen, Porsche et Lamborghini. En outre, Radioplayer collaborera avec CARIAD au développement de la future expérience radio dans les voitures connectées.