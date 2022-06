Radioplayer France poursuit son déploiement en intégrant le FreeStore

L'application Radioplayer France poursuit son développement en rejoignant le Freestore de la Freebox Révolution et de la Freebox Delta. L'intégration de l'application sur le Freestore répond aux objectifs de Radioplayer France d'être une interface digitale simple et gratuite et permettant l'écoute de l'ensemble des programmes radios et contenus audio des radios sur les différents appareils numériques et notamment en mobilité.

Désormais, 230 radios, 700 webradios et plus de 200 000 podcasts sont accessibles depuis le FreeStore. Une nouvelle plateforme d'écoute de la radio qui s'ajoute aux smartphones, la smart TV, les dispositifs connectés, les enceintes connectées avec Amazon et dernièrement les voitures du constructeur Renault avec "Radioplayer for Renault".