Radioplayer France annonce des accords avec Amazon et Renault

Ce matin, Radioplayer France a annoncé une collaboration avec Amazon qui vise à simplifier l’accès à la radio en direct sur l’Assistant vocal Alexa. Ainsi un auditeur n’aura qu’à dire : "Alexa, mets RFM/RMC/Alouette" pour pouvoir écouter sa radio préférée. Radioplayer France simplifie et permet pour les radios qui le souhaitent la diffusion et la maîtrise de leurs flux au sein de l’environnement d’Alexa.

Radioplayer tient également le pari de renforcer la place de la radio dans la voiture.

Si l’application est disponible sur les interfaces Android Auto et Apple CarPlay ou depuis le système Android Automotive présent de façon native dans de nombreux véhicules, Radioplayer France vient de signer un partenariat inédit avec Renault. Cet accord s’ajoute à ceux déjà souscrits avec Volkswagen et BMW. Mais le partenariat avec Renault va plus loin avec le lancement de "Radioplayer for Renault" dans les nouveaux modèles de Renault tels que Megane E-Tech électrique (lancement en mai 2022) et prochainement le Nouvel Austral. L’application sera téléchargeable en un clic au premier démarrage du véhicule via l’application MY Renault. L’application Radioplayer sera mise en avant par le constructeur.