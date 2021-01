RadioWeek : le top départ donné par Nicolas Curien

Après 6 années de travail acharné, et avant son départ du CSA ce 25 janvier, Nicolas Curien est revenu sur l'épopée du lancement du DAB+ en France. Nicolas Curien n'a aucune inquiétude sur la suite de ce déploiement. "la radio a besoin de ses deux pieds : un pieds sur les ondes et un pied sur le numérique". Aucune inquiétude également sur l'intérêt de ses successeurs pour cette technologie d'autant que deux multplex nationaux seront lancés l'été prochain et devraient donc, accélérer les processus d'inertie liés au DAB+.

Nicolas Curien devrait laisser son fauteuil à Hervé Godechot qui a rejoint le CSA en février 2019. Hervé Godechot est actuellement le vice-président du groupe "Radios et audio numérique".