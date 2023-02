RadioWeek : le podcast joue aussi la carte de l'attractivité

Vous connaissez le podcast "Code Source" ? Dans ce focus sur l'attractivité du podcast (l'attraction pourrait-on aussi dire), le podcast "Code Source" est un moyen de convaincre une autre audience qui n’est pas forcément habituée à lire la presse quotidienne nationale comme l'évoque Jules Lavie, rédacteur en chef et présentateur de "Code Source", le podcast du quotidien Le Parisien.

À ses côtés, Christopher Ciminelli, cofondateur d'Orso Media et Coralie Piton, directrice de La Chouette Radio qui commercialise l'enceinte connectée Merlin pour les tout-petits.

Si le podcast est un outil attractif, il exige néanmoins de la créativité et beaucoup d'efforts pour maintenir et développer son pouvoir d'attraction, notamment, auprès des jeunes générations...