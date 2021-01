RadioWeek : le constat implacable de Francis Goffin

Pour l'alliance, l'avenir de la distribution de la radio sera numérique. Le futur sera broadcast et broadband : "Le futur est numérique. Il sera broadcast et broadband. Et, nous voulons défendre cet avenir numérique suite aux évolutions, et face à l'indépendance grandissante de notre secteur radio vis-à-vis des géants de la Tech, qui sont de plus en plus puissants et qui agissent comme des contrôleurs d'accès. Cette dépendance grandissante conduit à un appauvrissement du choix pour les auditeurs et à un potentiel manque d'exposition pour nos radios. Les auditeurs sont de plus en plus poussés vers les contenus produits par ces entreprises mondiales qui n'investissent quasiment rien dans nos pays mais les exploitent commercialement".Les radios européennes doivent désormais s'allier au travers de la distribution et maintenir une seine concurrence dans la création de contenus. "Ally on distribution and compeet on content", plus qu'une devise, semble être devenue le cheval de bataille de l'EDRA.Contact mail : Francis Goffin