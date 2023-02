RadioWeek : les radios de Ngroup veulent changer le monde

LLPR - NGroup est, depuis quelques mois, membre du SDG Media Compact de l’ONU. Qu’est-ce que cela apporte aux radios du groupe et aux auditeurs ?

GD - Nous sommes extrêmement fiers et honorés de faire partie du SDG Media Compact de l’ONU. C’est une reconnaissance du travail entamé sur les ODD avec toute l’équipe. Nous allons poursuivre ce travail avec enthousiasme et donner encore plus de visibilité à nos projets. L’objectif est de relayer au mieux les initiatives contribuant à un monde meilleur. Nos équipes sont sensibilisées depuis de nombreuses années à cette démarche.

Nous avons créé, par exemple, l’opération ‘100 minutes pour changer le monde’. Cette action permet, chaque année, à des associations (oeuvrant dans des domaines tels que l’enfance défavorisées, l’aide aux seniors, aux personnes handicapées, etc) de bénéficier de 100 minutes de publicité sur nos 4 antennes. Cela leur permet une visibilité qu’elles ont rarement l’occasion d’avoir. Cette année, les associations ont été sélectionnées en fonction des ODD sur lesquels nous travaillons actuellement en interne.

Le podcast ’17 Chansons pour changer le monde’ s’inscrit aussi dans cette démarche de sensibilisation. Partir de notre ADN, la musique, pour expliquer de manière ludique les différents ODD. Le SDG Media Compact, c’est aussi l’occasion d’échanger avec d’autres organisations faisant partie du programme et de profiter de l’expertise de l’ONU sur différents projets.



LLPR - Pour sensibiliser vos équipes, vous avez lancé un grand chantier autour des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Il vous reste un peu moins de 8 ans pour atteindre vos objectifs ?

GD - NGroup s’est mis pour objectif, depuis 2010 déjà, de contribuer à un monde meilleur en entamant une démarche RSE. Différentes initiatives sont nées dans ce cadre comme le calcul de notre empreinte carbone, le Label Diversité, le programme Fairtrade @ Work, l’implémentation du management participatif, etc.

Depuis 2020, nous avons intégré les ODD pour structurer notre démarche et faciliter sa communication en interne ou en externe. En effet, toutes nos actions peuvent être facilement reliées à un ou plusieurs ODD. Les ODD nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils sont des guidelines essentielles pour les actions à mener par les particuliers mais aussi par les entreprises. Par leur langage commun et universel, ils permettent de rassembler toutes ces initiatives vers un objectif supérieur commun : sauver l’humanité et la planète.

Différents ateliers thématiques sont nés en interne, sur base volontaire, et réfléchissent à des sujets tels que la mobilité, l’achat de cadeaux responsables, la diminution de notre empreinte carbone, le lien avec les annonceurs et les régies publicitaires, etc Le chemin est long mais pas à pas, nous avançons ensemble dans la bonne direction !



LLPR - Pensez-vous que les auditeurs soient sensibles à votre démarche ?

GD - Évidemment et nous avons clairement une carte à jouer en tant que média. Une étude récente réalisée par NGroup en 2022 montre que 39% des auditeurs portent un intérêt à l’engagement environnemental d’une radio et que 40% de ceux-ci souhaiteraient être informés par le biais des animateurs lors d’une émission à l’antenne et 27% par les réseaux sociaux. C’est une donnée à ne pas négliger. En Belgique, la radio est considérée depuis de nombreuses années comme le média traditionnel le plus crédible, celui à qui on fait le plus confiance pour la qualité des informations qu’elle restitue. Nos radios sont reconnues pour leurs informations constructives, pour leur manière de traiter l’information autrement en parlant des choses qui fonctionnent, en incluant les pistes de solution, en nuançant les propos par une juste utilisation du ton de la voix et des mots… Nos auditeurs sont sensibles à ce ton positif et sont réactifs par rapport aux actions que nous mettons en place.



LLPR - Qu’est-ce qui a changé dans votre façon de fabriquer de la radio depuis la rédaction de ce manifeste ?

GD - Le Manifeste n’est qu’un résumé de tout ce qui a été mis en place depuis 2010. A ce titre, notre façon d’aborder les choses en radio a déjà évolué depuis bien longtemps : divertir, rassurer, réconforter et donner du sens et des perspectives joyeuses à nos auditeurs. Le tout en gardant à l’esprit notre engagement durable et notre impact environnemental. Telle est notre mission...