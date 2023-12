L'équipe de RedTech organise une nouvelle RadioWeek

Une semaine dédiée aux tendances et technologies de l'industrie de la radio et de l'audio. Voilà l'objectif de cette nouvelle RadioWeek qui se déroulera du 29 janvier au 2 février 2024.Cinq journées pour une thématique décortiquée chaque jour : "La place de l’audio dans le tableau de bord connecté" (le 29 janvier), "La protection des données numériques" (le 30 janvier), "La planification de projet en studio" (le 31 janvier), "L'éthique dans l’utilisation de l’IA dans la production radio (le 1er février) et "La célébration du World Radio Day" (le 2 février).Cette semaine spéciale est proposée avec le soutien de CGI, RCS, l'UNESCO, Wheatstone et Xperi.Infos et inscriptions ICI