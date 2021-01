RadioWeek : la radio à l'ère du numérique

Près de 41 millions d’individus 13 ans et plus écoutent chaque jour la radio en France. Près de 37 millions le font sur un poste radio durant en moyenne 2h32. Près de 8 millions font le choix d'un support numérique, durant 2h10. Près de 4 millions écoutent la radio sur les 2 types de supports. Aujourd'hui, selon Médiamétrie, 15.4% du volume d’écoute de la radio s'effectuent sur des supports numériques. Ces usages enregistrent une forte croissance. Une croissance portée par le téléphone, premier support numérique pour écouter la radio qui a enregistré une hausse de 64% en 5 ans. cela correspond à 4.4 millions d'auditeurs.

Pour le moment, la radio sur les supports numériques génèrent une forte affinité avec les hommes, âgés moins de 50 ans, CSP+ et parisiens, une typologie qui devraient très vite évoluer.



Enfin, Médiamétrie comptabilise 1.5 million d’auditeurs en moyenne sur les supports numériques entre 7h et 12h et toujours un fort engouement pour les podcasts. En moyenne, 95 millions de podcasts ont été téléchargés ou écoutés en streaming chaque mois en 2020 … avec un pic à l’automne.