RadioWeek : Merlin séduit les plus jeunes auditeurs

LLPR - Quelles ont été les adaptations nécessaires à réaliser pour faciliter une bonne utilisation des jeunes de Merlin ?

CT - Merlin est le fruit d’une vision (de Bayard et de Radio France) mais aussi de nombreux échanges avec les parents au début du projet, puis avec nos clients. Leurs retours nous permettent d’affiner la navigation et l’utilisation de l’application.



LLPR - Merlin s’adresse aux 3 à 7 ans. Au-delà, ce très jeune public va commencer de l’audio via un Smartphone ?

CT - Merlin s’adresse aux 3-12 ans : nous souhaitons proposer aux enfants une solution pour accéder à du contenu audio jusqu’à l’équipement en smartphone, qui intervient généralement entre la 6ème et la 5ème. Au-delà en effet, le fait d’avoir un objet connecté dans la poche leur permet d’écouter beaucoup plus facilement ce qu’ils veulent, quand ils le veulent.



LLPR - Est-ce qu’il y a une volonté de la Chouette Radio de provoquer une addiction à ces contenus ?

CT - Pourquoi pas ? Le mot "addiction" est souvent connoté négativement, contrairement au mot « passion », mais on déplore rarement une addiction à la lecture, par exemple ! Au fond, nous voulons accompagner une redécouverte et une passion pour un mode de divertissement qui a trop longtemps déserté les chambres des enfants…