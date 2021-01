RadioWeek : Havas Montréal remporte un OUI❤️AUDIO AWARD

Ce matin, les 3 finalistes en lice pour trophée du Meilleur Spot Covid-19 ont pu aborder les coulisses de la création publicitaire durant la période de la pandémie. Ce trophée vise à récompense l’expert digital qui aura su déployer la stratégie digitale la plus performante pour consolider la présence et l’impact de la radio sur l’ensemble de ses supports numériques en 2020 (fixe, mobile, réseaux sociaux, automobile, enceintes vocales...). Sans surprise, depuis mars 2020, la crise a influencé la création publicitaire radio.

Trois spots finalistes avaient été sélectionnés : un spot de Métropole Lyon conçu par l'Agence Magazine (Gabriel Gedj et Anastasie Tsangary Payen), un spot de Foot Korner par Force 1 Publicité (Alain Hamilière) et un spot pour la marque Valda par Havas Montréal (Carle Coppens et Erika Harvey Fortin).