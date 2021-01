RadioWeek : Gabriel Macé élu "Jeune Talent Podcast 2021"

Son travail est notamment apprécié par les enseignants et les professeurs. Gabriel Macé nous confie recevoir régulièrement des messages de leur part, et plus particulièrement pour des matières comme le français, l'Histoire et les sciences de la vie : "Les professeurs et enseignants utilisent mes podcasts dans leur programme scolaire. Ils font écouter les épisodes assez courts que je propose directement en classe, ce qui permet de garder l'attention des élèves, ou bien invitent à parcourir la chaîne", précise le podcasteur lauréat. Le podcast à l'école, c'est tout sauf un devoir laborieux ! C'est d'ailleurs ce que nous avons mis en valeur dans notre article sur le podcast Passe ton rap d'abord