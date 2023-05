RadioTour à Nantes : des radios aux airs iodés

À Nantes, cette deuxième étape du RadioTour 2023 permettra de mieux connaître le paysage radiophonique de ce Grand Ouest, allant de Quimper au Mans et de Rennes à La Roche-sur-Yon : un bassin de 9 départements pour 7,2 millions d’habitants (3,4 millions en Bretagne et 3,8 millions en Pays de la Loire).

Hervé Godechot, président du groupe de travail "Radios et audio numérique" de l’Arcom, lancera les débats. Cette journée sera aussi une opportunité pour réunir tous les acteurs de la radio et de l’audio digital et partager les bonnes idées de demain : la proximité, les enjeux de la diffusion, les actions de terrain, les innovations commerciales, l’intelligence artificielle… Une opportunité également pour découvrir les nouveaux services et outils de nos partenaires qui nous accompagnent dans ce tour de France 2023 de la radio.