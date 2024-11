RadioTour à Grenoble : les Associatives montent au créneau

La prochaine échéance pour ce combat est le congrès du SNRL à Louviers, en Normandie, où les représentants des radios associatives se réuniront pour débattre de l’avenir du FSER et des stratégies à adopter pour contrer les prochaines menaces potentielles. Sylvain Delfau, candidat à la présidence du SNRL, s’estime confiant quant à la détermination des radios à continuer de défendre leurs droits. "Nous sommes des amoureux de la radio, et cette passion nous pousse à ne rien lâcher", conclut-il.

À l’heure où les radios associatives françaises sont confrontées à des défis financiers de plus en plus lourds, leur mobilisation pour la défense du FSER illustre une fois de plus leur détermination à maintenir une communication de proximité essentielle pour les territoires. Que ce soit en milieu urbain ou rural, ces radios s’imposent comme des acteurs clés du lien social et de l’expression locale, un rôle que Jean-Marc Courrèges-Cénac, Sylvain Delfau, et Frédérique Monod sont bien décidés à défendre, aujourd’hui et pour les années à venir.