RadioKing dévoile de nouveaux outils

Tout d’abord, le module de statistiques fait peau neuve avec l'ajout d’un nouvel onglet "Sources" qui permet notamment de savoir quels sont les appareils utilisés pour accéder à son flux radio. Cet outil livre des détails concernant la répartition et la durée des sessions d'écoute, propose un duseau horaire de la radio pris en compte, offre une amélioration des graphiques avec un affichage plus précis et met à la disposition des utilisateurs des statistiques qui peuvent être exportées au format .csv.