Radio numérique : ouverture du DAB+ à Lyon et Strasbourg ce mercredi

Le paysage radiophonique de Lyon et Strasbourg fait sa révolution en ce mercredi 5 décembre avec le lancement officiel des émissions des stations en DAB+.Dans la métropole lyonnaise, la radio numérique permet l’arrivée de 47 radios, dont 29 indépendantes, parmi lesquelles Latina, Swigg, OuI FM, Chante France qui n'étaient pas présentes en FM. Radio Scoop et Radio Espace, radios historiques lyonnaise font également partie de cette offre en DAB+. Côté radios nationales, on notera la présence de Skyrock, FIP, M Radio ou encore RFI (liste complète ici ).