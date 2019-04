Radio Screen lance le premier réseau social pour les auditeurs radio

Comment créer du lien entre les radios et les auditeurs ? C'est l'objectif de l’application Radio Screen qui vient d'être lancée. Le principe est simple : elle détecte automatiquement la radio que l’auditeur écoute en voiture (FM, DAB+) et lui propose de communiquer avec des personnes qui écoutent la même radio dans un périmètre de 5 km autour de lui.

Radio Screen se présente comme "le premier réseau social pour les auditeurs radio où chaque utilisateur peut commenter ses émissions préférées, mais encore se renseigner sur le trafic routier auprès de la communauté et se faire de nouveaux amis".