Radio Scoop : une série de concerts pour son anniversaire

Pour fêter son anniversaire, Radio Scoop organise un événement intitulé "Scoop live spécial anniversaire" avec, du 4 au 8 avril, un concert chaque soir. Entre Lyon, Bourg-en-Bresse, Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, plus de 20 artistes de la scène française ont répondu présent pour offrir 5 concerts gratuits de plus de 2 heures : Alliel, Amir, Boulevard des Airs, Calogero, Céphaz, Clara Luciani, Claudio Capéo, Colorblast, Flo Delavega, Joyce Jonathan, Juliette Armanet, Keen’V, Kyo, La Zarra, Marc Lavoine, Nolwenn Leroy, Patrick Bruel, Pascal Letoublon (le phénomène TikTok), Shy’m, Terrenoire, Trois Cafés Gourmands, Tryo, et Vegedream.