Radio Scoop : un Scoop Live pour prolonger les vacances

Deux heures de live qui réuniront avec Patrick Bruel, Kyo, Boulevard des Airs, Jérémy Frerot, Nolwenn Leroy, Céphaz, Tibz, Maligna et Romain Ughetto en première partie. Les auditeurs pourront accéder gratuitement à ce Scoop Live grâce à leur Pass sanitaire, obligatoire.

Radio régionale créée en 1982 et est présente aujourd’hui sur une grande partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Radio Scoop dispose de 14 antennes dans le Rhône, la Loire, l’Isère, l’Ain, la Saône-et-Loire, le Puy-de-Dôme, l’Allier, la Haute-Loire et l’Ardèche. Sur toute sa zone de diffusion, elle rassemble tous les jours plus de 232 500 auditeurs cumulés (chiffres Médiamétrie / Médialocales, sept. 2020 – juin 2021) et se place en leader des radios musicales dans la région.