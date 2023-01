Radio Scoop : un "Scoop Live" avec Zazie et Jenifer

Ce "Scoop Live" aura lieu le jeudi 26 janvier dans le magnifique cadre du Théâtre à l’Ouest de Décines-Charpieu, en plein cœur de l’OL Vallée, au pied du Groupama Stadium. Le théâtre, fraîchement ouvert en mai 2022, a déjà vu passer plusieurs artistes lors des précédents "Scoop Live" : Amir, Keen’V, Christophe Willem, Claudio Capéo, et bien d’autres. Il accueille également tout au long de l’année des spectacles de la nouvelle scène 100% humour de Lyon, de sa région et de toute la France.

Radio régionale créée à Lyon en 1982, Radio Scoop rassemble tous les jours 245 300 auditeurs cumulés. Elle dispose de 15 fréquences FM et 8 en DAB+ dans le Rhône, l’Isère, l’Ardèche, la Loire, la Haute-Loire, l’Ain, la Saône-et-Loire, le Puy-de-Dôme et l’Allier.