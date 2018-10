Radio Scoop : un "Scoop Live" à Roanne

Pour leur permettre d'assister gratuitement à ce "Scoop Live", les auditeurs peuvent désormais jouer et gagner leurs places en écoutant Radio Scoop toute au long de la journée. Pour multiplier leurs chances de gagner, ils peuvent également remplir un formulaire en ligne sur le site web de radio Scoop ou s'inscrire directement sur la page Facebook Radio Scoop Loire Haute-Loire.

Radio Scoop diffuse son programme dans le Rhône (Lyon, Vienne et Tarare) mais également dans les départements du Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand), de l'Allier (Vichy), en Ardèche (Aubenas), dans l'Ain et en Saône-et-Loire (Bourg-en-Bresse, Mâcon, Bellegarde) et donc, dans la Loire et la Haute-Loire (Saint-Etienne, Roanne, Le Puy-en-Velay et Yssingeaux).