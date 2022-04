Radio Scoop souffle ses 40 bougies

Radio Scoop mettra en avant tout au long de cette semaine spéciale anniversaire un nouvel habillage d’antenne. Des nouveaux jingles et un nouveau Top Horaire qui conservent l’esprit familial de Radio Scoop en lui apportant une touche de dynamisme et de fraicheur. Une nouvelle fois, Radio Scoop, sous l’impulsion de Frédéric Ferraro et de David Tartar (Reelworld Europe), a su faire évoluer l’habillage en fonction des tendances musicales du moment pour en faire ressortir les plus belles sonorités.

La station diffusera une émission spéciale "La Génération Scoop" diffusée pour redécouvrir les tubes qui ont fait l’histoire de Radio Scoop à travers 40 ans de tubes...