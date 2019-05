Radio Scoop s'installe à Geoffroy Guichard

Vingt auditeurs auront la chance de pouvoir assister à l’enregistrement de l’émission, ce mercredi 22 mai. Au programme : interviews, rencontre avec certains joueurs de l’équipe, séance photo et visite du stade. Les places sont à gagner toute cette semaine, en écoutant Radio Scoop et sur radioscoop.com. Ce jeudi 23 mai, dès 16h, l’émission sera diffusée sur l’antenne et disponible en vidéo sur radioscoop.com.

Radio Scoop est une radio régionale créée en 1982. Elle est présente aujourd’hui sur une grande partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes.