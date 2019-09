Radio Scoop reçoit Patrick Bruel à Lyon

350 personnes auront la chance d’applaudir Patrick Bruel, à l’Abbaye de Collonges Paul Bocuse. Les auditeurs pourront également apprécier la présence de la chanteuse Rose en première partie du spectacle. Depuis ce lundi 23 septembre et jusqu’au dimanche 13 octobre, les places sont à gagner sur l’antenne de Radio Scoop et sur le site internet radioscoop.com. Avec son nouveau show "Le TOUR 2019" et son nouvel album "Ce soir on sort", Patrick Bruel reste toujours le même : "un artiste généreux qui donne tout à son public".

Par ailleurs, quatre ans après "Pink Lady", Rose est de retour avec "Kérosène" un projet décliné en livre et en album sortis en septembre. La chanteuse séduit à nouveau avec le single "Larmes à paillettes", aux sonorités disco.