Radio Scoop organise la "Kids Scoop Party" de Noël

Un après-midi réservé aux enfants, avec au programme : goûter, animations, jeux, DJ, rencontre et photo avec le Père Noël et avec Scoopy, la mascotte de Radio Scoop. Pour finir cette journée, Radio Scoop offrira à ces enfants, leur tout premier concert avec Erza Muqoli (issue du groupe Kids United). La jeune chanteuse âgée 14 ans, se lance en solo, entourée de Vianney qui lui écrit et compose son album. À ses côtés, le chanteur Black M, de retour avec son 3e album intitulé "Il était une fois". Sa nouvelle tournée débutera en février prochain dans toute la France et passera par le Radiant-Bellevue de Caluire, le 27 février.