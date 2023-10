Radio Scoop invite la chanteuse Vitaa

Après le succès de Gims en mai dernier, la Radio de Lyon et le Centre de Shopping Westfield La Part-Dieu offriront aux lyonnais un nouvel éveénement musical majeur, gratuit et ouvert à tous. Pour l’occasion, Radio Scoop délocalisera son studio pour une interview exclusive avec Vincent, Nicolas et Stéphanie Loire avant de laisser place au showcase de l’artiste.

"Les organisateurs attendent de nombreux visiteurs qui pourront par ailleurs profiter de l’ouverture exceptionnelle des boutiques ce dimanche 15 octobre de 10h à 19h. Ainsi, les visiteurs pourront pleinement profiter des boutiques et des restaurants, le temps d’une journée festive" précise un communiqué.