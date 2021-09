Radio Restos revient du 8 au 10 octobre au Studec

Radio Restos sera diffusée en direct du Studec , Studio École de France, avec la participation des étudiants à l’animation, la réalisation et pour les reportages. Cette webradio temporaire s'appuie sur plusieurs partenaires : Digital Mate, Deezer et RadioPlayer.Radio Restos émettra du 88 octobre 20h au 10 octobre 20h sur radio.restosducoeur.org , sur l’appli Radio Restos (disponibles dans les stores iOS et Android), sur RadioPlayer et en live sur la page YouTube des Restos du Coeur.