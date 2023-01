Radio Orient en DAB+ au Mans

Ce nouveau lancement porte le nombre de zones opérées par Radio Orient à 37 secteurs en DAB+ et à 11 sur la bande FM. Radio Orient est l’un des plus importants réseaux DAB+ actuellement en France.

D’autres nouveaux secteurs seront initiés courant 2023. La couverture des ces secteurs va plus loin que les zones de diffusion annoncées car non seulement la technologie DAB+ permet une meilleure couverture (et une qualité sonore augmentée) mais aussi parce que Radio Orient est autorisée, sur l’essentiel de ces secteurs, en étendu.