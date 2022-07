Radio Nova : une "Grande Tournée dans toute la France

Après un passage en Corse avec Villa Schweppes pour le Festival Calvi on The Rocks, à Saint-Ouen pour le grand Bal de Saint-Ouen, à Reims avec Yuksek, à Dour pour "le festival le plus dingue" de Belgique ou encore à Bourges pour une émission spéciale en direct et en public, cette "Grande Tournée" de Radio Nova poursuit sa route à Clermont-Ferrand, à Lyon, à Marseille ou encore à Toulouse.

Ce mercredi 20 juillet, Radio Nova sera à Clermont-Ferrand, place de Jaude, pour une émission spéciale avec un DJ set et un blind-test en public. Ce jeudi 21 juillet sera à Lyon, place Sathonay, pour une émission spéciale, un live et un blind-test en public. Puis, le mercredi 27 juillet, Radio Nova prendra la direction de Marseille (place Bargemon), de Toulouse le 29 juillet (à la Halle de la Machine)...