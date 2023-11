Radio Nova signe sa meilleure rentrée depuis 5 ans

L’audience des 25-49 ans, cœur de cible de Radio Nova , est de plus en plus présente sur la station avec une progression de + 18.2% en un an et + 65% versus la vague précédente. Lancée en septembre dernier, la nouvelle matinale de Radio Nova, "T’as vu l’heure ?", avec Mélanie Bauer et Thierry Paret confirme cette tendance avec une progression de 23.7% d’auditeurs en un an entre 06h et 09h.Radio Nova rappelle qu'elle se positionne comme "la première radio privée la plus diverse de France avec plus de 2 000 titres différents par mois rassemblant plus de 1 450 artistes singuliers"autour d'un engagement culturel de tout instant avec "plus de 4 heures par jour dédiées à l’actualité musicale et culturelle".