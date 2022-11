Radio Nova raconte ses 40 ans

"Nova, depuis le début et encore aujourd’hui c’est cela : une radio pas pareille, qui laisse libre cours aux avant-gardes et aux connections entre genres, musiques et époques. "La Danse du Zèbre", porte vraiment notre marque : par l’histoire -unique- dans laquelle elle nous plonge mais aussi par sa forme, sa réalisation hyper soignée, ses partis-pris. Cette série -une première pour une radio- dit combien cette histoire est encore vivante aujourd’hui. Découvrir des artistes et les suivre, faire connaître de nouveaux genres, de nouveaux sons, de nouvelles tendances : "La Danse du Zèbre" raconte cette quête passionnée qui nous réunit tous et c’est cela que nous voulons célébrer durant toute la saison pour nos 40 ans" a souligné Mélanie Mallet, directrice de l’antenne.

Ce podcast a été imaginé et coordonné par Richard Gaitet, réalisé par Guillaume Girault, Benoît Thuault, Malo Williams, Mathieu Boudon, Tristan Guérin, Emmanuel Baux et Sulivan Clabaut, avec des interviews menées par François Dayre et Matthieu Fontaine, et des archives retrouvées par Isadora Dartial et Bintou Simporé. Sébastien Carriau a signé le graphisme.