Radio Nova muscle son équipe

Reza Pounewatchy est nommé programmateur des lives et responsable des relations extérieures avec les labels et l'industrie musicale. Collaborateur de Radio Nova depuis de nombreuses années, il a animé Les Nuits Zébrées avant d'être aujourd'hui aux commandes de La Chambre Noire, le rendez-vous live hebdo de Radio Nova.

Romain Dupont est nommé directeur de la programmation musicale. Il a rejoint la radio l'été dernier et se voit désormais confier la stratégie et le développement de la politique d'édition musicale de la radio. Enfin, près dix ans chez Radio Nova, Théo Sebald est nommé responsable des évènements et des délocalisations. Il œuvrera à la production des émissions spéciales et des événements extérieurs, à la promotion ainsi qu'au rayonnement de la marque Nova.