Radio Nova diffuse, chaque mois, plus de 1 500 titres différents

"Nos playlists sont le témoignage de notre exigence, de notre engagement et de notre amour inconditionnel pour la musique. Chaque titre qui y entre fait l'objet de discussions aussi passionnées qu’implacables, bien loin des décisions tristes et froides des algorithmes. Entrer dans la playlist de Radio Nova n'obéit pas aux lois du marché, ni à celles de la technique. Chaque titre qui arrive aux oreilles de nos auditeurs est porté, envié, désiré et expliqué par une équipe de programmateurs passionnés" souligne la radio.

"À l'heure des algorithmes et des plateformes, Radio Nova continue plus que jamais à défendre la diversité, la découverte et l’audace".