Radio Nova crée "Boum Boum" : un dancefloor sonore et visuel

Partenaire de RÉ-CRÉATION-S, Radio Nova intègre la programmation de cette première édition et créé "Boum Boum". Une expérience audiovisuelle unique autour de sons festifs qui transforme les salons en super boums. Ce samedi 30 mai à 18h30, le duo magique Get a room! fait la promesse de surprendre et de toucher, de faire rire et bouger tout le monde avec une création originale d’une heure. "Boum Boum" sera diffusé en live sur le site de Bayam et en replay sur l’application Bayam. Radio Nova diffusera samedi à 16h00 un teaser du mix sur son antenne.

Le dispositif est soutenu par Bayam et Radio Nova sur les réseaux sociaux via des posts co-brandés.