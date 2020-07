Radio Nova anime les événements de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode

Suite à l’annulation de la semaine de la Haute Couture Automne-hiver 2020/2021 et de la Paris Fashion Week Mode Masculine Printemps-Été 2021 sous leur forme physique, la Fédération de la Haute Couture et de la Mode a créé,; pour chacun de ces événements, une plateforme dédiée afin qu’ils se déroulent en ligne.

Radio Nova contribue à l’animation de cette plateforme avec deux concerts exclusifs : Mauvais Oeil, révélation pop de l’année et une rencontre unique entre Flavia Coehlo et David Walters. Une playlist élaborée par la programmation de Radio Nova viendra enrichir la rubrique "Magazine" de la plateforme...