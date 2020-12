Radio Mont Blanc : une opération "Noël connecté à l’essentiel"

Pour mettre en lumière ce projet et créer du trafic sur la page Facebook de la ville, les équipes de la régie "espace communication et conseil" de Radio Mont Blanc ont préconisé une solution de communication sur mesure conjuguant conseil, création de contenu et diffusion autour de 3 leviers d'activation. D'abord, la création et diffusion d'une vidéo immersive à Sallanches, incarnée par Jessica, pour présenter le programme des festivités au grand public. Jessica a rencontré et interviewé les différents acteurs, comme les commerçants impliqués dans les vidéos tuto et les idées cadeaux ou comme les équipes municipales avec en point d'orgue l’illumination du sapin de Noël avec Georges Morand, maire de Sallanches pour lancer les festivités.