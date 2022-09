Radio Mont Blanc se dote d'un studio mobile

C'est une innovation majeure pour Radio Mont Blanc qui souhaite réaliser plus d’émissions délocalisées en direct et créer des animations événementielles avec notamment les établissements scolaires.Ce véhicule itinérant est doté d’un capteur d’air pour accompagner les auditeurs dans la compréhension du sujet de la qualité de l’air, en partenariat avec ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, l’expert régional chargé de la surveillance de la qualité de l’air. Ce projet collaboratif est le fruit d’un travail de deux années initié par les équipes de Radio Mont Blanc, avec le concours de partenaires régionaux : le centre de formation CFAI Formavenir, l’intégrateur technique SAVE Diffusion, le carrossier industriel PPCI 74, le groupe industriel Bontaz et l’agence créative Waouh.