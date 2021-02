Radio Mont Blanc célèbre la Journée Mondiale de la Radio

Pour célébrer cette Journée mondiale de la radio, Radio Mont Blanc organise deux journées événementielle ce vendredi 12 et ce samedi 13 février. Au programme : l’évolution des usages de la radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain, des témoignages d’auditeurs et d'enfants pour parler de leur attachement à la radio, dans la matinale, Emmanuel Briot, directeur technique (récemment récompensé à la RadioWeek), parlera de l'évolution des modes d'écoute de la radio, des canaux de distribution... Des interviews de personnalités françaises attachées au média radio et à la région des Alpes comme Stéphane Thébaut, André Manoukian et Jacky Gallois sont aussi prévus. Des animations sur l'antenne et auprès des 80 000 abonnés des réseaux sociaux comme la diffusion du son vinyle, des jeux, ou encore un live studio du groupe Bear's Towers originaire de la région et révélé à The Voice.