Radio Modern et sa musique remixée

Et pour une programmation réussie, l'essentiel est donc d'avoir les retours les plus précis de la part des auditeurs. "Nous essayons d’avoir un maximum de contact avec nos auditeurs, ajoute Tommy. Cela passe surtout par notre serveur Discord. Chaque nouveauté est publiée sur notre serveur et sur les réseaux sociaux, ce qui permet d’avoir le maximum de retours, nous pouvons ainsi modifier ou revenir en arrière si un choix ne plaît pas à la majorité des personnes, les sondages, les suggestions et les avis sont toujours bons à prendre et nous prenons tout en compte.