Radio Mélodie intègre le multiplexe DAB+ de Sarre

Ce pas a donc été franchi ce lundi 15 novembre en présence de Ruth Maier, Directrice de la Landesmedienanstalt de Sarrebruck (l’équivalent allemand du Conseil supérieur de l’audiovisuel) et de Michael Moskob, responsable régulation du groupe Media Broadcast (le plus grand prestataire de services en matière de radiodiffusion et de médias en Allemagne).

Radio Mélodie peut être écoutée dorénavant depuis la Sarre en toute clarté sur la fréquence 9C commune aux autres radios sarroises partenaires. La zone de diffusion dépassant les frontières, la fréquence 9C est également audible en Moselle. Ainsi, plus de 70% de la population sarroise peut capter chez elle le nouveau format DAB+, environ 80% du territoire sont pourvus en signaux pour les portables ou la réception mobile à l’extérieur des bâtiments. De plus, la réception des programmes est désormais possible sur 80% du réseau autoroutier.