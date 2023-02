Radio Mélodie a dévoilé son nouveau logo

"Nous sommes fiers de ce nouveau logo et nous espérons qu’il deviendra rapidement un symbole reconnaissable pour nos auditeurs fidèles et pour ceux qui découvrent Radio Mélodie pour la première fois. Nous remercions tous ceux qui ont participé à ce projet et nous espérons que vous apprécierez notre nouvelle image aussi passionnément que nous" souligne l'équipe.

Radio Mélodie émet en Moselle-Est et en Alsace bossue depuis plus de 35 ans. D’abord associative, la radio berce les journées de milliers d’auditeurs depuis 1987. Jusque dans les années 2010, ce sont pas moins de 80 bénévoles qui font fonctionner la radio. Autant de visages qui ont animé la mythique Mélodie jusqu’à la refonte du format et de l’antenne initié par son président.