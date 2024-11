Radio Méga prépare son radiothon

Radio Méga veut se distinguer en restant un média indépendant, ancré dans sa communauté locale. "Tous les médias français sont sous l’influence de l’empire des grandes fortunes françaises" indique Radio Méga qui estime incarner la liberté d’informer. Grâce à des projets et des initiatives locales, cette radio de proximité veut aussi inventer la radio de demain, en mettant en avant des voix authentiques et des sujets au plus près des réalités du terrain : "En diversifiant ses ressources, son activité et en multipliant les projets ancrés sur le territoire, Radio Méga s’attèle quotidiennement à imaginer la radio de demain" explique la station associative implantée à Valence dans la Drôme.